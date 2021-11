Conferenza stampa D’Aversa: «Verona? Sappiamo che percorso dobbiamo fare»

Conferenza stampa D’Aversa: le dichiarazioni dell’allenatore blucerchiato alla vigilia di Sampdoria-Verona

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Verona, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore blucerchiato.

SALERNO – «Sicuramente un risultato importante e non scontato a Salerno. Per quanto mi riguarda mi sento ancora in mare aperto. Sappiamo che percorso dobbiamo fare e che dobbiamo dare continuità».

VERONA – «Nel mese di novembre il Verona è stata una squadra che ha dimostrato molto in condizione. Dobbiamo ragionare però su di noi, sul nostro percorso. Dobbiamo fare la prestazione e i risultati nel nostro stadio. Dobbiamo dare un motivo al pubblico per venire allo stadio a darci una mano. Dobbiamo ragionare su quello che possiamo determinare. Soprattutto su quello che dobbiamo fare nelle due fasi della partita per ottenere un risultato positivo».

CAPRARI – «Caprari? Rimpianti no. Non serve a nulla guardarsi indietro. Guardiamo al presente. Noi ragioniamo su noi stessi e dobbiamo limitare lui e gli altri che stanno facendo bene. Mi piace ragionare sui miei giocatori e non sugli altri. È un calciatore con grande qualità».

INFORTUNATI – «Vieira e Damsgaard, Torregrossa e Depaoli non saranno convocati. Tutti gli altri ci saranno».