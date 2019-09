Conferenza stampa De Leo: «Crediamo in quello che stiamo facendo»

Conferenza stampa De Leo, il vice di Mihajlovic presenta con le sue parole la sfida di domani tra Udinese e Bologna

Il collaboratore di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Bologna. Ecco le parole del vice allenatore:

«Siamo rammaricati per i finali di gara con Roma e Genoa. Però credo che stiamo crescendo in termini di mentalità. Dopo la Roma sembrava fossimo retrocessi, per me è un segnale di quanto crediamo in quanto stiamo facendo e quanto vogliamo diventare una squadra importante. Continuando così finiremo per raccogliere quello che produciamo. La strada è quella giusta».