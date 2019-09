Conferenza stampa De Zerbi: «Spal squadra esperta. Berardi più lucido»

Conferenza stampa De Zerbi, ecco le parole dell’allenatore del Sassuolo in vista della gara contro di domani contro la Spal

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha presentato la partita della sua squadra contro la Spal in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Non dobbiamo portarci in campo a livello mentale la sconfitta di domenica, fino a un certo punto. Spal? Squadra solida, esperta e organizzata che gioca assieme da tanto tempo, anche se cambiano qualche interprete di anno in anno. Sono sempre in partita, anche nelle prime due sconfitte hanno fatto due buone gare. Berardi? Quest’anno è un po’ più lucido, più fortunato, sta giocando vicino alla porta. Il gol non gli è nato adesso, lo ha sempre avuto».