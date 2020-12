Conferenza stampa Di Francesco: «Joao Pedro da valutare»

Eusebio di Francesco ha parlato alla vigilia di Verona-Cagliari

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona.

GESTIONE EMERGENZA – «Mi auguro che Ounas sia l’ultimo di una lunga serie. Questo virus ci priva di giocatori veramente importanti sotto tutti i punti di vista, non solo da quello tecnico ma anche caratteriale. Ci toglie la possibilità di fare una formazione iniziale ma di avere anche dei cambi adeguati. Gestire l’emergenza è difficile, è il nostro lavoro e non dobbiamo guardare indietro ma alle partite che ci aspettano: contano i risultati, conta quello che mettiamo in campo. Chi giocherà dovrà essere doppiamente motivato».

LA SQUADRA – «Quando c’è un problema, inevitabilmente se ne crea anche un altro. Oltre Ounas mancherà sicuramente Pisacane a causa di una gastroenterite e negli ultimi minuti della rifinitura Joao Pedro ha preso un colpo al ginocchio. Dobbiamo valutare le sue condizioni dopo un piccolo controllo prima della nostra partenza. Oggi, fortunatamente, posso dire che abbiamo recuperato Ceppitelli. Sono contento di avere Luca sia per carisma e carattere ma anche perché ci può dare una mano a partita in corso. Dovremmo avere 21 convocati tra cui il giovane Contini».