Conferenza stampa Di Francesco: «Lo zero in classifica infastidisce tutti»

Di Francesco alla vigilia di Sampdoria-Torino: «Bisogna vincere e bisogna farlo con una prestazione di alto livello»

Il tecnico della Sampdoria, Eusebio Di Francesco, ha parlato alla vigilia di Sampdoria-Torino in conferenza stampa. Le sue parole.

RIVALSA – «C’è voglia di rifarsi, questo zero in classifica infastidisce tutti. Dobbiamo vincere e dobbiamo farlo con una prestazione di alto livello. Dobbiamo trascinare il nostro pubblico e farci trascinare»

PECCHE – «In queste prime giornate ci è mancata la continuità, l’attenzione in certe fasi della gara. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto, per esempio la prima mezzora contro il Sassuolo o a tratti contro il Napoli. Per ora parliamo ancora di pochi minuti, ma dobbiamo estendere le nostre prestazioni per portarle fino a 90 minuti»

TORINO – «Affrontiamo una squadra forte, che ha una fisicità importante. Lavorano insieme da tanto tempo e con lo stesso allenatore: hanno valori importanti. Se penso già a Fiorentina e Inter? No, dobbiamo essere concentrati solo su domani»