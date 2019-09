Conferenza stampa Di Francesco: «Con l’Inter col coltello tra i denti»

Conferenza stampa Di Francesco, l’allenatore della Sampdoria parla in vista della sfida di domani contro l’Inter di Conte

L’allenatore della Sampdoria, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

«Dobbiamo lavorare sugli aspetti mentali e tattici. Eliminare i tanti piccoli errori di reparto e individuali non solo in difesa ma anche in attacco dove possiamo muoverci meglio. Arriva l’Inter prima in classifica con un allenatore che parla di ferocia e noi non dovremo essere da meno. Dobbiamo affrontare la gara col coltello fra i denti».