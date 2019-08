Conferenza stampa Di Francesco: «Sassuolo, che ricordi! Sul modulo…»

Conferenza stampa Di Francesco: il tecnico della Sampdoria parla in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa: «Si riparte dagli atteggiamenti, non voglio vedere una squadra patire una squadra superiore a noi, dobbiamo andare a migliorare la rosa. Cambio di modulo? Anche se fosse non lo direi».

«Il Sassuolo lo ricordo con grande affetto e stima: il più bello è stato arrivare in Europa League con un progetto tecnico e una mentalità. Le voci societarie possono aver disturbato la squadra? Oggi dico di sì».