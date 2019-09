Conferenza stampa Florenzi: «Vogliamo esprimere il nostro calcio»

Conferenza stampa Florenzi, ecco le parole del capitano della Roma in vista del debutto di domani in Europa League

Alessandro Florenzi, capitano della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista del debutto in Europa League di domani. Ecco le sue parole:

«Abbiamo un obiettivo comune, quello di essere noi stessi in casa e fuori. Giocare il nostro calcio qualsiasi sia l’avversario o qualsiasi sia lo stadio in cui giochiamo. Io e Pellegrini ultimi romani? Abbiamo un grande senso di appartenenza verso questa società e siamo molto orgogliosi e fieri di vestire questa maglia così importante. La responsabilità ci sta e ce la prendiamo a tutti gli effetti. Gli infortuni? Non è un problema solo della Roma. Ci sono tanti fattori, secondo me possono essere le tante partite, lo stress, le sollecitazioni dei campi».