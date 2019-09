Conferenza stampa Fonseca: «Bologna test importante. Ecco chi giocherà»

Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole del tecnico portoghese alla vigilia della difficile trasferta col Bologna per la sua Roma

In vista della trasferta di Bologna, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita. Ecco le parole del portoghese:

«Bologna test eccellente per misurare le nostre capacità. È una squadra forte, imbattuta ed è molto motivata. Ha giocatori buoni e riflette il carattere del mister. E’ una gara complessa ma noi siamo pronti per questo genere di partite. La squadra sta bene, è motivata. Abbiamo potuto cambiare alcuni giocatori per l’impegno di coppa, quindi in questa giocheranno quelli che non sono stati inutilizzati».