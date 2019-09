Conferenza stampa Fonseca: ecco quando parla il tecnico giallorosso

Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra Roma e Basaksehir

La Roma si prepara all’esordio in Europa League. Giovedì sera i giallorossi ospiteranno all’Olimpico l’Istanbul Basaksehir, squadra turca, per la prima giornata del girone. Alla vigilia del match europeo, Paulo Fonseca interverrà in conferenza stampa per presentare la gara.

Il tecnico parlerà dalla sala stampa alle ore 13.30. Con lui ci sarà Alessandro Florenzi, come ha comunicato la stessa società sui propri canali ufficiali.