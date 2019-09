Conferenza stampa Fonseca: «Dobbiamo migliorare per subire meno gol»

Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole dell’allenatore della Roma in vista della partita contro il Lecce

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita dei giallorossi contro il Lecce di Liverani. Di seguito le dichiarazioni:

«Abbiamo fatto un’analisi per capire quello che non ha funzionato bene e che dobbiamo necessariamente migliorare. Nessuno è contento di prendere due gol a partita e lavoriamo sulla fase difensiva, anche se riguarda la squadra nel suo complesso. E’ un dato di fatto che facciamo molti gol, bisognerà lavorare per subirne meno. Zaniolo? Vedremo domani se giocherà oppure no. Ho parlato con lui come con tutti, lo abbiamo fatto nella riunione abituale post partita per analizzare la gara».