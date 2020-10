Roma, Fonseca: «Dimostriamo di essere una grande squadra»

Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della sfida tra Milan e Roma: ecco le parole dell’allenatore giallorosso sulla partita

Paulo Fonseca ha presentato la sfida tra Milan e Roma. Le sue parole alla vigilia della sfida.

IBRA DZEKO – «Sono due giocatori fondamentali, ma non voglio fare il paragone, perché non lavoro tutti i giorni con Ibra. Posso dire che Dzeko è molto importante per la nostra squadra, giocano nella stessa posizione e hanno caratteristiche simili, ma a me basta sapere che Dzeko è forte, è motivato e sta bene. Sarà importante».

LA GARA – «Il Milan è in forma, l’allenatore sta facendo un lavoro bellissimo, ma anche noi stiamo bene, siamo motivati, la squadra è fiduciosa. Sarà una partita tecnicamente interessante, entrambe vorranno vincere. La Roma vuole dimostrare che è una grande squadra e vuole vincere».

PLAYOFF – «Credo che le squadre stiano facendo un grande lavoro di responsabilità, si può terminare il campionato così. Sono preoccupato, è un momento complicato per tutti, ma dobbiamo andare avanti con responsabilità».

SMALLING – «Sta bene, ma non ancora per giocare domani. Può tornare nella prossima gara di Euoropa League».