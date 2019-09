Conferenza stampa Gasperini: «Champions emozionante. Muriel sta bene»

Gian Piero Gasperini interviene in conferenza stampa alla vigilia di Dinamo Zagabria Atalanta: le parole del tecnico

Domani sarà una giornata storica in casa Atalanta, con l’esordio in Champions League. Alla vigilia del match con la Dinamo Zagabria, Gasperini parla così in conferenza stampa.

EMOZIONE – «Sì, ma è positiva, è qualcosa che ci siamo conquistati sul campo, in un campionato straordinario. Per la prima volta nella storia dell’Atalanta c’è l’opportunità di giocare questa manifestazione. Abbiamo sensazioni positive, siamo felici del traguardo e di potercela giocare. Poi ci sono le partite, questa è la prima, c’è la curiosità per questo impatto. Sappiamo che il livello della Champions sia superiore, ma nello stesso tempo c’è fiducia e curiosità per vedere cosa siamo capaci di fare».

MURIEL – «Sta bene, non vogliamo rischiare niente, il suo infortunio è di piccola entità. Abbiamo fiducia che domani possa essere disponibile».

ESORDIO – «È un girone di sei partite, è una gara importante ma non è decisiva. I propri obiettivi, di qualificazione o di miglior piazzamento possibile, matureranno grazie alle prossime partite. L’impatto iniziale dà subito la misura delle possibilità, ma non è determinante. Il calendario va accettato».

DINAMO ZAGABRIA – «Abbiamo visto molte partite, sia nei gironi preliminari che in quelle di campionato. Abbiamo conosciuto questa squadra, come loro conosciamo noi. Qui ci sono solo buone squadre, forti, affronteremo con le nostre caratteristiche. Non snatureremo il nostro modo di giocare. Sarà una partita dove entrambe le squadre faranno di tutto e punteranno al massimo risultato».

FORMAZIONE – «In questo momento stiamo tutti bene, abbiamo recuperato, domani sarà una gara fondamentale. In caso faremo turnover in più nelle prossime gare, abbiamo 7 partite in 21 giorni, sarà impiegata tutta la rosa».

PASALIC – «Mario sta avendo una evoluzione importante, è la prima volta nella sua carriera che rimane per il secondo anno di fila nella stessa squadra, l’inizio di questa stagione è stato molto positivo. Spero diventi un giocatore importante anche per la sua nazionale. Conosciamo la rivalità fra Hajduk che Dinamo, sia qui che a Spalato sono cresciuti giovani molto importanti. Due gol in un derby è un bel segnale, spero che li possa fare anche per noi. Il calcio internazionale si vede, oramai basta un clic su internet. Lui conosce l’ambiente, anche se è andato via giovanissimo».