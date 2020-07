Conferenza stampa Gasperini: «Morale molto alto. Sampdoria tosta»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della partita contro la Sampdoria

MORALE ALTO – «I numeri dicono tutto, però non abbiamo ancora raggiunto i traguardi prefissati. Ci sarà modo di parlare di queste statistiche straordinarie. Tutti stanno bene e il morale è veramente alto».

SAMPDORIA – «All’andata ci ha creato difficoltà nel costruire il gioco, sappiamo che è una squadra buona e tosta da affrontare. In più, grazie alle ultime due vittorie si è tolta dalla zona retrocessione. Non sarà una partita diversa da Lazio e Napoli, però noi vogliamo punti per avvicinarci al nostro obiettivo. Dovremo essere bravi ad andare oltre l’ostacolo».

SERIE A – «È un campionato diverso da quello lasciato a marzo per frequenza di partite e mancanza di pubblico. Ma non per questo è meno difficile e combattuto, ci sono stati risultati capovolti. Bisogna essere sempre concentrati e stare bene fisicamente».