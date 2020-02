Conferenza stampa Gattuso: «Testa al Brescia, non a Messi»

Il tecnico del Napoli Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani contro il Brescia

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prossima sfida di Serie A contro il Brescia: «La priorità è la partita di domani. Con le piccole abbiamo perso venti punti e troveremo una squadra avvelenata. Sarà una gara simile a quella di Cagliari. Bisogna stare attenti a non peccare di presunzione e palleggiare bene».

Sull’impegno contro il Barcellona: «Io a oggi non ne ho sentito parlare, ci penseremo da sabato. Dobbiamo parlare di Balotelli, Lopez, Brescia. Non possiamo pensare che dobbiamo giocare contro Messi. Ho visto i calciatori motivati. Europa League o passare il turno con il Barcellona? Europa League tutta la vita. Mancano 14 partite, ne devi vincere tante».

Sugli infortunati: «Lozano non è al 100%, Milik sta meglio e ha fatto ciò che doveva. Koulibaly? Abbiamo preferito fermarlo, valuteremo come si sentirà a livello fisico. Ghoulam è stato fermo tantissimo tempo, spero di vederlo come l’ho visto in queste due settimane. Gli manca qualcosina, ma sta dando continuità in allenamento ed è importante».

Su Allan: «È un giocatore come tutti, pretendo massimo impegno. Ci siamo guardati negli occhi e non posso portare rancore. Ho visto un grande professionista che si è messo subito a disposizione della squadra, aiutando e facendosi aiutare».

Sul dualismo Meret-Ospina: «Non mi interessa. Faccio delle scelte e non vado né a simpatia né ad antipatia. Mi piacerebbe essere aziendalista, ma devo far giocare quelli di cui più mi fido. Le scelte le faccio in buona fede».