Conferenza stampa Giampaolo: «Difficile quando serve vincere per forza»

Conferenza stampa Giampaolo, ecco le parole dell’allenatore del Milan alla vigilia del delicato match contro il Genoa

L’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del delicato match contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni:

«Non è semplice dover vincere per forza, non si deve pensare alle battute d’arresto. Le sconfitte minano il morale, bisogna analizzare gli errori. Devi ricostruire sotto l’aspetto psicologico e analizzare gli errori e cercare confronti con i giocatori e individualmente. Mettere in atto tutti quei confronti che possono aiutare la squadra a superare i momenti di difficoltà. Quello che ci siamo detti è una questione nostra».