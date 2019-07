Conferenza stampa Giampaolo: l’allenatore del Milan parla in vista della sfida di domani contro il Benfica. Ecco le sue parole

Giampaolo ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida contro il Benfica: «Io da sempre contesto il mercato aperto fino all’inizio del campionato. Ma del lavoro che dobbiamo fare noi allenatori, non gliene frega a nessuno perché siamo nel business più totale».

«La mia casa è stata Milanello. I crediti te li devi guadagnare nei confronti di tutti. Non mi sono mai illuso di nulla».