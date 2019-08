Conferenza stampa Giampaolo: «Il Milan deve dominare la partita, su Bonaventura…»

Conferenza stampa Giampaolo: le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro il Brescia di domani a San Siro

Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Brescia di domani pomeriggio a San Siro. Ecco le sue parole.

PARTITA DI UDINE – «Mi aspettavo quel tipo di partita a Udine, mi aspettavo le ripartenze e il Milan non può fare quella partita, ma deve stare nella metà campo avversaria. Dobbiamo saper leggere le situazioni quando non ci sono spazi. Non è un problema di qualità dei giocatori ma mancanza di conoscenze collettive, serve tempo per assimilare. Sento la squadra fortemente fidelizzata. La gara di Udine è stata sbagliata»

BONAVENTURA – «Jack è un giocatore eccezionale, ma non è ancora del tutto pronto fisicamente»

MERCATO – «I miei dirigenti sanno cosa fare, vedono gli allenamenti e fanno le loro valutazioni. Sono contento di come lavorano i miei ragazzi, sapranno loro se c’è da fare ancora qualcosa. Io alleno la squadra e penso ad allenare»