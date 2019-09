Conferenza stampa Giampaolo: «Ecco i nostri obiettivi. Su Piatek…»

Conferenza stampa Giampaolo, ecco le parole dell’allenatore del Milan alla vigilia della sfida contro la Fiorentina

Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita dei rossoneri contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

«Torino? Abbiamo avuto il torto di non chiudere la partita, è quella la strada per portare a casa la vittoria. Abbiamo perso alcune coordinate, non abbiamo fatto un buon filtro per far lavorare la difesa. L’obiettivo è quello di giocare a calcio e fare la partita, di avere il controllo della gara, un possesso palla superiore agli avversari, che indirizza la partita. Piatek? Prima della gara di Torino era giustificato, perchè non ha avuto tante occasioni per segnare. Col Torino invece ne abbiamo avute diverse».