Conferenza stampa Giampaolo: «Verona? Il Milan deve vincere contro chiunque. Piatek piratesco»

Giampaolo in conferenza stampa presenta la sfida in trasferta del Milan, impegnato a Verona contro l’Hellas

Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Milan sul campo dell’Hellas Verona. Ecco le sue dichiarazioni.

«Il fatto che Verona sia un campo storicamente particolare per il Milan mi interessa poco. Credo poco a queste cose: la squadra deve giocare per vincere, sempre, con chiunque. Mi è piaciuto molto in questi tre giorni dopo la Nazionale. Piatek? Non deve pensare solo ad attaccare gli ultimi venti metri, giocando un calcio piratesco. Deve saper fare tutto, deve essere completo».

