Conferenza stampa Giampaolo: «Vogliamo giocare bene e vincere»

Conferenza stampa Giampaolo, le parole del tecnico del Milan alla vigilia del derby in programma domani sera a San Siro contro l’Inter

Il tecnico del Milan, Marco Giampaolo, è intervenuto in conferenza stampa in vista del derby in programma domani. Ecco le sue dichiarazioni:

«Noi vogliamo giocare bene e vincere. Le vittorie aiutano a portare avanti il percorso, ma dobbiamo anche convincere. Dobbiamo arrivare a questa sintesi. Emozione del derby? Sensazione che proverò domani sera. Mi hanno raccontato della passione e del clima che ci sono. Vi dirò dopo la partita che emozioni proverò. Non mi interessa essere sfavorito. Voglio che la squadra faccia la partita giusta. Dobbiamo porre attenzione ai dettagli e ad entrambe le fasi».