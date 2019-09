Conferenza stampa Gomez: «Champions qualcosa di straordinario»

Il Papu Gomez parla alla vigilia di Dinamo Zagabria Atalanta. Le parole del giocatore della Dea in conferenza stampa

Esordio in Champions per l’Atalanta. Alla vigilia del match con la Dinamo Zagabria ha parlato in conferenza stampa il Papu Gomez. Le parole dell’argentino sull’emozione dell’esordio nella competizione.

CHAMPIONS – «È un’emozione calcistica, giocare questa competizione per la prima volta è qualcosa di straordinario. Cercheremo di fare quello che stiamo facendo da tre anni, vogliamo portare la nostra ideologia calcistica in Europa».

CITY – «Ovviamente sono ad un livello superiore rispetto alle altre squadre del girone, ma sono curioso di vedere la squadra come giocherà contro il Manchester. Sono curioso di vedere come reagiremo contro di loro»