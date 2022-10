Conferenza stampa Gotti: «Sfruttiamo i momenti che ci concederà la Fiorentina»

Conferenza stampa Gotti, il tecnico dello Spezia parla alla vigilia del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato alla vigilia del match con la Fiorentina.

SPEZIA ATTENDISTA – «Ci saranno momenti in cui sicuramente succederà, la Fiorentina ha nel possesso palla e nel dominio le sue caratteristiche principali. Che tu voglia o no, questa cosa succederà. Poi noi dobbiamo saper sfruttare le nostre armi».

COSA SERVE – «La risposta non la ho. Ce lo dirà il campo, la gara di domani non è proprio normale e questo lo sappiamo bene. Cercheremo di fare una partita all’altezza di questi presupposti, poi le risposte ce le darà il campo».

RIENTRI INFORTUNATI – «Per Kovalenko se ne parlerà a gennaio. Bastoni sta provando ad affrettare i tempi, spero sia a disposizione per Milano ma potrebbe non essere così. I tempi sono stretti, potremmo rivederlo subito come a gennaio».