Conferenza stampa Handanovic: «Dobbiamo dimostrare sul campo che siamo i più forti»

Conferenza stampa Handanovic: le parole del portiere sloveno alla vigilia della sfida di Champions contro lo Slavia Praga

Insieme ad Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa anche il capitano dell’Inter, Samir Handanovic. Queste le sue parole alla vigilia del match contro lo Slavia Praga.

CONTE – «Penso che voi sappiate tutto di lui. Secondo me non è giusto parlare di lui quando è qua, voi sapete tutto quindi non c’è bisogno che lo spieghi».

INTER – «Penso che negli ultimi tre anni ci siamo rinforzati sempre, adesso abbiamo cambiato tanto. Bisogna lavorare e diventare ancora più forti. Non so se siamo l’Inter più forte, possiamo anche esserlo ma di certo va dimostrato ogni tre giorni, quando si gioca. Alla fine si faranno i conti e vedremo dove arriveremo»