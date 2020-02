Conferenza stampa Ibanez: «Spetterà a me dimostrare quello che sono»

Conferenza stampa Ibanez, il nuovo acquisto della Roma si presenta direttamente dal centro sportivo di Trigoria: le sue parole

Roger Ibanez, nuovo acquisto della Roma, si è presentato in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo di Trigoria. Ecco le dichiarazioni del difensore:

«Le mie caratteristiche? Ho velocità, mi piace avere la palla tra i piedi. Spetterà a me sul campo dimostrare quello che sono. Atalanta? la conosco bene, sono stato lì un anno. Non ho avuto modo di parlare del mister, ma fino ad ora ci ha spiegato delle cose e mi trova d’accordo. E’ una partita difficile, uno scontro diretto e ci stiamo preparando. Concorrenza? So che c’è molta concorrenza, dovrò lavorare molto. Potrò ritagliarmi e conquistare uno spazio, non solamente da qui a giugno ma anche oltre, sono sicuro che potrò. Conosciamo la storia del club da prima di firmare, la sua storia. Rispetto ai campioni del passato: ciascuno ha la propria identità, siamo qui per fare il nostro meglio per ambientarci il prima possibile».