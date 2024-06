Milan, Ibrahimovic ANNUNCIA: «Fonseca è il NUOVO allenatore, qui per un progetto VINCENTE. Vi SPIEGO la scelta...»

La prima conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic nelle vesti di dirigente: ecco le sue parole sulla dirigenza e ambizioni

Zlatan Ibrahimovic, per la prima volta con le vesti da dirigente del Milan, ha tenuto una conferenza stampa. Ecco le risposte ai giornalisti dell’ex bomber rossonero.

NUOVO RUOLO AL MILAN – «Posso iniziare a dire che dopo 6 mesi mi sono diventati già i capelli grigi. Si lavora. Dopo il mio ritiro dal calcio, hai un’altra libertà. Libertà di vita, nel fare le cose, poi ho due figli. Sono stato fuori dalla famiglia per tanto, perché nel calcio c’è questo sacrificio. Ma non in negativo, spendi tanto tempo nel calcio. Quando smetti, la testa è importante che sia attiva. Andavo avanti così, poi mi è arrivata una chiamata da Giorgio Furlani che mi ha detto ‘Vieni a Milanello, fai un saluto’. Da lì vediamo, non sapevo niente. Era tutto in amicizia, per quello che ho fatto, la storia. Da lì siamo andati avanti, ho fatto il primo incontro con Gerry Cardinale. Abbiamo parlato solo io e lui, un meeting di qualche ora. Lui mi chiedeva della vita, di cosa pensassi di fare ora. Mi ha fatto la proposta di tornare al Milan, via operating partner in RedBird. Ho spiegato a Gerry: ‘Se devo entrare al Milan deve essere un progetto vincente’. Io non accetto perdere, devo e voglio vincere. E vincerò. Gerry ha risposto ‘Benvenuto’. Abbiamo la stessa ambizione. Da lì siamo partiti e dopo 6 mesi ho i capelli grigi ma facciamo passo dopo passo. Mi sento forte».

CARDINALE – «Abbiamo parlato tanto prima di iniziare questa avventura. Ho conosciuto la persona e parliamo la stessa lingua, abbiamo gli stessi pensieri. Gerry è un vincente: vuole arrivare, fare a modo suo, con ambizione. Bisogna creare un progetto vincente, non solo per il presente ma anche a lungo termine. Ho detto ‘Gerry sono l’uomo perfetto’. Ma con intelligenza sempre. Siamo partiti da lì ma con ambizione».

NUOVO ALLENATORE – «Voglio dire grazie a Pioli per quello che ha fatto al Milan da parte della società, della proprietà. Quello che ha fatto al Milan rimane. Merita tutti i complimenti che ha avuto e che avrà. Il nuovo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. Abbiamo studiato bene, abbiamo messo i criteri su cosa cerchiamo, su cosa vogliamo, con tanti pensieri. Porterà la sua identità nei giocatori che abbiamo, per come vogliamo che giochi la squadra. Volevamo portare, dopo 5 anni di Pioli, qualcosa di nuovo ai giocatori. Lo abbiamo studiato, volevamo portare anche qualcosa di nuovo a San Siro. Con questi giocatori che abbiamo, si abbina più possibile. È l’uomo giusto, siamo fiduciosi e ci crediamo tanto».

