Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del Bayern

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per parlare dei temi della partita tra Inter e Bayern Monaco.

TIFOSI «Sarà importantissimo averli allo stadio. Domani saranno di grandissimo aiuto, sappiamo l’avversario che incontriamo, che forza ha. Il girone è molto, molto competitivo, domani deve essere un’opportunità dopo la delusione del derby»

TITOLARI «Non è il caso di parlare di singoli, tutti dobbiamo salire di condizioni. Ho dubbi di formazioni, manca un allenamento. Dopo la conferenza guarderò i dati dell’allenamento di stamattina, sappiamo che dobbiamo fare 10 punti in questo girone. E’ più difficile rispetto allo scorso anno, ma siamo l’Inter e deve essere un’opportunità sfidare una delle 3-4 candidate a vincere la Champions»

SVOLTARE «Le sconfitte devono diventare delle opportunità, chiaramente quella di sabato l’abbiamo analizzata. Ci sono stati momenti in cui abbiamo fatto meglio, ma siamo riusciti solo a fare due gol. Fino all’1-1 eravamo in controllo, poi c’è stato il passaggio a vuoto; sul 3-2 avremmo meritato il pari per quanto creato. In questo momento è così, dobbiamo lavorare di più, io in primis»

