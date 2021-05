Conferenza stampa Italiano: «Salvezza regalo al popolo spezzino»

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: ecco le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma.

SALVEZZA – «Spezia-Torino è stata una liberazione per tutto quello che abbiamo sofferto, per la stagione in cui abbiamo dovuto fare tanti sacrifici. Abbiamo lavorato forte ogni settimana sapendo che se avessimo abbassato concentrazione ed attenzione non avremmo ottenuto quello che alla fine penso sia meritato, questa permanenza nella categoria. Questo è un regalo fatto al popolo spezzino, ci tenevamo anche per non averli mai avuti allo stadio. E’ una grossa soddisfazione, una grossa felicità, e adesso ci apprestiamo ad affrontare l’ultima gara con molta più serenità e leggerezza mentale e di questo siamo contenti».

TURNOVER – «Penso di sì, penso che qualche ragazzo che ha giocato meno possa trovare spazio. E’ un giusto premio per tutti, tutti sono sempre stati coinvolti ed inseriti nel progetto, domani vedremo. Qualcuno esordirà, qualcuno sarà utilizzato, ci sarà spazio per tutti».

TIFOSI – «Quest’anno abbiamo cercato di dare grosse soddisfazioni a loro, sappiamo quanto soffre il popolo spezzino, che ha una passione smisurata. Mancare al Picco, al primo anno di Serie A, sappiamo quanta frustrazione e sofferenza abbia portato. La salvezza è anche loro, e l’anno prossimo sarà diverso, ci sarà di nuovo il pubblico, che fa parte di questo sport e ti dà e ti toglie. La passione che mostra il pubblico qui a Spezia, con la curva e il calore, la conosciamo e dall’anno prossimo penso si possa tornare alla normalità e sarà tutto diverso».