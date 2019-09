Conferenza stampa Juric: «Arriveranno punti e fortuna»

Conferenza stampa Juric, ecco le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona a due giorni dalla sfida contro il Cagliari di Maran

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida dei suoi contro il Cagliari, in programma domenica. Ecco le dichiarazioni:

«Mi concentro sulle prestazioni, c’è dispiacere ma rimane una sensazione positiva, la squadra c’è. Spero di migliorare, che arrivino i punti e la fortuna. Quando arrivi sotto porta vuol dire che l’esecuzione è giusta. Poi se vuoi attaccanti che segnino sempre devi pagare cinquanta milioni. Ma sono contento di come si stanno muovendo. Possiamo migliorare come gruppo e individualmente».