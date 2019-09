Conferenza stampa Juric: «Fiducioso per domani. Serve il supporto di tutti»

Conferenza stampa Juric, il tecnico alla vigilia della gara col Milan: «Siamo fiduciosi e vogliamo fare bene. Serve il supporto dello stadio»

Alla vigilia della sfida col Milan, il tecnico del Verona Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

«Abbiamo lavorato bene, siamo fiduciosi, vogliamo fare una bella partita dopo due gare fatte bene. Vogliamo crescere senza pensare agli avversari, sennò partiremmo sempre sfavoriti. Li affrontiamo con il cuore, come deve essere. È importante che ci sia il supporto dello stadio, in queste partite si è visto come ci hanno apprezzati. Si vede che anche quando un giocatore sbaglia viene applaudito».