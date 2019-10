Conferenza stampa Juric: «Ci serve più convinzione per fare meglio»

Conferenza stampa Juric, ecco le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona alla vigilia del match contro la Sampdoria

L’allenatore dell’Hellas Verona, Ivan Juric, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

«Per noi tutte le gare sono molto difficili se non le affrontiamo bene, altrimenti possiamo fare buone prestazioni. Creiamo tanto, a volte siamo stati sfortunati. Nell’ultima partita potevamo fare meglio, in quelle precedenti c’è stata sfortuna. L’altra volta ci sono state situazioni in cui serviva più convinzione».