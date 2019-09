Conferenza stampa Juric: «Non è impossibile fare risultato»

Conferenza stampa Juric, il tecnico presenta con le sue parole la sfida contro la Juventus: «Fare risultato non è impossibile»

In vista della difficile trasferta del suo Verona contro la Juventus, il tecnico Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

«Bisogna giocare con la testa libera, non pensare di fare punti difendendosi tutta la partita. La Juve? Quando accelerano non è facile per nessuno. Però penso che si può fare una bella partita, non è impossibile fare risultato. Sulla carta i bianconeri non hanno punti deboli, ma non dobbiamo andare là abbattuti. Dobbiamo provare a fare punti come il Milan».