Conferenza stampa Krunic Hernandez: ecco quando saranno presentati i primi acquisti della nuova gestione a Milanello

Theo Hernandez e Rade Krunic sono i primi due acquisti del nuovo Milan targato Maldini e Boban. Il terzino è arrivato dal Real Madrid, mentre il centrocampista proveniente dall’Empoli è stato il primo colpo della nuova stagione.

La presentazione ufficiale dei due nuovi acquisti è stata fissata per giovedì 18 a Milanello: i due neo rossoneri si presenteranno alla stampa e ai loro tifosi, dando il via alla loro avventura in rossonero.