Roma, Kumbulla si presenta: «Facile scegliere. Non penso a Smalling»

Marash Kumbulla si presenta ai tifosi della Roma: ecco le parole del difensore albanese, nuovo acquisto della società giallorossa

Marash Kumbulla, difensore della Roma, ha parlato oggi nella sua conferenza stampa di presentazione.

ROMA – «Ero molto emozionato, è stata una cosa velocissima. Non ho esitato, ovviamente per la società, per la città e per i tifosi. È stato facile scegliere. Lasciare Verona è stato difficile, ma ho fatto un salto di qualità».

SMALLING – «Non lo scopro io. Ha una carriera piena di vittorie e successi. Penso solo ai miei compagni che sono qui con me, per migliorare la nostra coesione».

ESORDIO – «Ero felicissimo per il debutto, giocare contro la Juventus è stato emozionante. Però c’è anche un pizzico di rammarico, non siamo riusciti a prendere i tre punti, meritavamo di vincere».

DIFFERENZE TRA JURIC E FONSECA – «La differenza tra loro due è tattica. Con Juric si lavora a uomo, si marca a uomo. Con Fonseca è una difesa di reparto».