Conferenza stampa Liverani: «Contro l’Atalanta con umiltà e rispetto»

Conferenza stampa Liverani, l’allenatore del Lecce presenta la sfida di domani contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini

Alla vigilia del match contro l’Atalanta, il tecnico del Lecce Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Ecco le parole dell’allenatore:

«L’Atalanta fa molta densità nell’area di rigore avversaria, però rischiano di andare in affanno se perdono un duello. Tocca a noi esaltare i nostri pregi e oscurare i difetti. Andremo avanti con umiltà e rispetto, loro sono un’ottima squadra. Non m’interessano i pareri degli altri, sarà il campo a esprimere giudizio. Tutto si può invertire sul terreno di gioco, ci sono valori differenti ma in gare secche conta lo spirito».