Conferenza stampa Liverani: «Col Napoli servirà sacrificio»

Conferenza stampa Liverani, il tecnico parla per presentare l’insidiosa sfida della sua squadra contro il Napoli

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico:

«Il Napoli viene da una bella vittoria col Liverpool e noi l’affronteremo come abbiamo affrontato le altre squadre: servirà pazienza e dovremo essere bravi a gestire i momenti di sofferenza, per poi trovare gli spazi e pungere. Servirà sacrificio. Babacar? Sta crescendo e per fare tutto al meglio deve essere spronato. Certamente è un’idea quella di schierarlo dall’inizio, ci sarà spazio per tutti».