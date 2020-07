Conferenza stampa Liverani: «Siamo a fine campionato, non c’è spazio per ulteriori errori»

Conferenza stampa Liverani: le parole del tecnico del Lecce alla vigilia del match salvezza contro il Genoa

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Queste le sue parole.

GENOA – «Domani sarà sicuramente un crocevia molto importante. È normale che la vittoria di una delle due squadre avvicini di più l’obiettivo mentre un pareggio lasci invariato le posizioni. Diminuendo le partite si assottigliano gli errori da fare, sale la tensione e parlo dell’ambiente generale. Quindi anche per chi arbitra e per chi è al VAR. Sale un po’ di attenzione e dovremo essere bravi ad eliminare gli errori, visto che in questo periodo i piccoli errori non sono più recuperabili. Lo dico in maniera generale: bisogna avere tutti quanti un’attenzione più grande visto che le partite stanno finendo. Massima attenzione, per tutto l’ambiente calcio. Bisogna capire che è un momento decisivo per tutti dai giocatori, all’allenatore, all’arbitro, al VAR».

CALDERONI – «Non è disponibile per scendere in campo ma è disponibile per essere parte del gruppo e della squadra. È un segnale che è arrivato da lui, giusto accontentarlo».