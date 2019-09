Conferenza stampa Llorente: «Ecco perchè ho scelto il Napoli»

Conferenza stampa Llorente: il nuovo attaccante del Napoli, arrivato da svincolato, si presenta. Ecco le sue parole

Fernando Llorente ha parlato in conferenza stampa: «Ho aspettato il Napoli perché è una grandissima squadra, la seconda in Italia negli ultimi anni. Non è mai facile, ho avuto tante opzioni ma alla fine per me era importante andare in un campionato importante perché la Serie A sta crescendo tanto».

«Non vedo l’ora di giocare. C’è ancora molto da lavorare per essere al meglio. Sono pronto per le decisioni del mister».