Conferenza stampa Llorente: «Non vedo l’ora di segnare un gol per dedicarlo ai tifosi»

Conferenza stampa Llorente: le parole dell’attaccante spagnolo alla vigilia della sfida di Champions contro il Liverpool

L’ultimo arrivato in casa Napoli ha accompagnato Ancelotti nella conferenza stampa di vigilia di Napoli-Liverpool. Ecco le parole di Fernando Llorente in vista del match di domani sera.

LIVERPOOL – «Non devo dargli consigli, lo conosce anche più di me. C’è poco da dire, servirà una partita perfetta se vogliamo vincere. Bisognerà fare un grande calcio e possibilmente non fare errori perchè loro in ripartenza te la fanno pagare»

NAPOLI – «Cosa ho trovato a Napoli? Innanzitutto il calore della gente. Ti fanno sentire subito a casa e non vedo l’ora di fare gol per dedicarli ai tifosi e ricambiare questo affetto»

FINALE CON IL TOTTENHAM – «E’ stato doloroso e uno sempre vorrebbe la sua rivincita. Ma al di là dei miei stimoli personali, è un’occasione importante per il Napoli per dare prova di essere a livello di una delle migliori squadre in Europa»