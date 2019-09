Conferenza stampa Maran: «Verona gara dura. Noi non dobbiamo cullarci»

Conferenza stampa Maran, ecco le parole dell’allenatore del Cagliari alla vigilia del match in Sardegna contro il Verona

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Verona. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Sono convinto di allenare un gruppo di ragazzi che dimostrano grande attaccamento alla maglia: sono contento che ora più persone la pensino come me sul nostro valore. La classifica del Verona non rispecchia il loro inizio di stagione, è una squadra difficile da incontrare e quadrata. Noi abbiamo i nostri numeri, ma non dobbiamo cullarci su questi, anzi. Devono essere lo stimolo per fare ancora meglio».