Conferenza stampa Maran: «Ormai dobbiamo abituarci al VAR»

Conferenza stampa Maran: le parole del tecnico rossoblù dopo la prima vittoria in campionato della sua squadra

Primo successo in campionato per il Cagliari di Maran, che riesce ad espugnare il Tardini grazie alla doppietta di Ceppitelli e al gol di Simeone. Ecco le parole del tecnico rossoblù in conferenza stampa.

MATCH – «Ci tenevamo molto a fare una prestazione così, abbiamo lavorato molto per arrivare con convinzione a questa gara. Il Parma è una buona squadra con potenzialità incredibili, ma con sacrificio potevamo metterli in difficoltà. Siamo cresciuti durante la gara, abbiamo cambiato faccia nel momento del bisogno e i ragazzi meritano un applauso. Sono molto contento per come abbiamo vinto»

NANDEZ – «Alla fine siamo passati a cinque e Nandez mi ha dimostrato di poter fare questo, c’è buona disponibilità e duttilità. Abbiamo vinto con tre gol fuori casa, tirando in porta. E’ importante»