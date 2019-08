Conferenza stampa Martusciello: «Domani partita mondiale, sui gironi di Champions e Higuain…»

Conferenza stampa Martusciello: le parole del vice allenatore bianconero in vista dell’importante partita di domani sera contro il Napoli

Giovanni Martusciello ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’importante sfida contro il Napoli di domani sera all’Allianz Stadium. Le parole del vice allenatore bianconero.

GIRONE CHAMPIONS – «È impegnativo, ma anche per gli altri. C’è da lavorare bene per limare le cose che non funzionano e affrontate questo girone nel migliore dei modi. Quando ti chiami Juve nulla può essere così tanto impegnativo».

HIGUAIN – «Mi ha fatto un’ottima impressione. È un campione assoluto che ama venire lontano dalla linea difensiva. Insieme agli altri risalta quella qualità che bisogna tirare fuori».

