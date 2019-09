Conferenza stampa Medel: «La telefonata di Mihajlovic mi ha convito»

Conferenza stampa Medel: il nuovo acquisto del Bologna si presenta. Ecco le parole del centrocampista cileno, arrivato dal Besiktas

Gary Medel ha parlato in conferenza stampa: «La Serie A è un campionato competitiva e poi la mia famiglia era molto contenta di venire a vivere qui. La dirigenza ha fatto di tutto per convincermi e poi la chiamata di Mihajlovic è stato un ulteriore motivo per accettare».

«Ho rifiutato la convocazione con il Cile perché volevo allenarmi qui ed essere pronto per il Bologna. In una squadra così giovane voglio portare la mia esperienza».