Conferenza stampa Mkhitaryan: «Voglio segnare tanto e fare molti assist»

Conferenza stampa Mkhitaryan: il nuovo acquisto della Roma, arrivato dall’Arsenal, si presenta. Ecco le sue parole

Giornata di presentazione per Mkhitaryan, nuovo acquisto della Roma. Ecco le sue parole: «Sono felice di essere qui. Prima di arrivare non ho passato un periodo facile, ora comincia una nuova avventura. La mia prerogativa migliore è partire dall’esterno per accentrarmi».

«Con Alessandro avevo parlato della Roma, così come con Dzeko. Ora le nazionali sono alle spalle e sarà importante concentrarsi sulla Roma. Io voglio segnare più gol e realizzare più assist possibili».