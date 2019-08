Conferenza stampa Montella: «Ecco la situazione dei nuovi. Gli arbitri…»

Conferenza stampa Montella: il tecnico della Fiorentina presenta la seconda giornata di Serie A, contro il Genoa

Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa: «Penso al Genoa, non sarà una partita facile in uno stadio che sa come caricare i calciatori. C’è bisogno della miglior Fiorentina».

«Gli arbitri? Sono stati bravi perché hanno ammesso di aver sbagliato. Sul rigore di Mertens è stato fatto un errore gravissimo, sul fallo su Ribery si può discutere quanto vogliamo. Rizzoli mi piace però. Franck non partirà dall’inizio, Caceres sta bene, Dalbert ha i 90′ nelle gambe».