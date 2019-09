Conferenza stampa Montella: «Siamo in netta crescita»

Conferenza stampa Montella, le parole dell’allenatore della Fiorentina alla vigilia del match contro il Milan di Giampaolo

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida dei suoi contro il Milan. Ecco le parole del tecnico:

«Esperienza al Milan? Non la reputo negativa. Ci torno da ex, ma vogliamo confermare una crescita, i punti saranno importanti per la nostra classifica. Mi sento ancora in credito, abbiamo dimostrato qualcosa di più che i cinque punti. Siamo in netta crescita, soprattutto come gioco. Sarà un test davvero impegnativo e stimolante. Il Milan è forte, è arrivato a un punto dalla Champions».