Conferenza stampa Montella: «Ribery domani sarà titolare»

Conferenza stampa Montella: le parole del tecnico viola alla vigilia dell’importante sfida alla Juventus di Sarri

Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus di domani pomeriggio al Franchi. Ecco le parole del tecnico viola.

RIBERY – «Sta bene, lo ha dimostrato anche contro il Perugia. E’ un giocatore forte e fine a prova contraria, giocherà»

ROSA – «Abbiamo due giocatori con due caratteristiche diverse ma ci sono anche altri calciatori e quindi grande scelta. Nella partita contro il Napoli chi è subentrato ci ha dato molto vantaggio, anche col Genoa. Ho tante possibilità»

JUVENTUS – «La Juve ha perso solo l’8% delle partite negli ultimi 8 anni, vincendo il 70% delle partite. Va a mille all’ora però le grandi storie nascono dalle partite impossibili. Penso che dobbiamo mettere ogni forma di convinzione per scrivere l’inizio della nostra storia»

SARRI – «Ci siamo incrociati spesso e gli faccio un grande in bocca al lupo, è un piacere ritrovarlo»

VITTORIA CHE MANCA – «E’ normale che gli allenatori vengano valutati per ciò che fanno. Io l’accetto, però fatemi lavorare. Non ho ancora lavorato con la squadra al completo. Sono sereno, per quanto posso»