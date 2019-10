Conferenza stampa Montella: «Ribery? Può diventare calciatore dell’anno»

Alla vigilia di Fiorentina Udinese, mister Montella esalta in conferenza stampa le qualità della nuova stella del club viola, Franck Ribery

Vincenzo Montella ha approfittato della conferenza stampa per indicare a Franck Ribery uno dei possibili obiettivi del francese per la sua prima stagione in Serie A.

Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia di Fiorentina-Udinese: «Facciamo i complimenti a Ribery e speriamo possa diventare il calciatore dell’anno. È abituato ai premi, non sapevo che non giocasse 5 partite consecutive dal 2014. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di farlo rendere al meglio».