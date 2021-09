Jose Mourinho presenta in conferenza stampa la sfida di Conference League contro lo Zoryan Luhansk: le sue parole

TEMPERATURA – «Ho giocato contro lo Zorya a dicembre qualche anno fa a dicembre e tu puoi immaginare che le condizioni erano diverse. Queste condizioni sono buone invece, non ho visto ancora il campo ma si sta bene. La temperatura è perfetta».

ZORYA – «Non sappiamo magari se domani cambiano qualcosa ma hanno sempre giocato con un 4-4-2 molto lavorato e con una squadra molto organizzata. Ci metteranno in difficoltà, ma noi vogliamo vincere. Dal punto di vista della sua organizzazione ci possono mettere in difficoltà».

VINCERE EUROPA LEAGUE – «La motivazione c’è sempre. Preferisco vincere la Champions o la Conference? Devo essere onesto e dico la Champions, ma noi giochiamo la Conference e dobbiamo cercare di vincerla ma manca tanto. Ora l’obiettivo non c’è, se non passare il girone e vincere domani».

TURNOVER – «Cambi sono una cosa, seconda squadra un’altra. Non esiste un concetto di seconda squadra. Non vado a cambiare tanti giocatori, abbiamo la necessità di far riposare qualche calciatore e abbiamo la necessità di dare opportunità a chi non sta giocando. Veniamo con una squadra forte e vogliamo vincere la partita».