Conferenza stampa Okaka: «Qui sono a casa. Smentisco i litigi con Tudor»

Conferenza stampa Okaka: l’attaccante italiano torna all’Udinese e si presenta. Ecco le sue parole sulla sua scelta

Stefano Okaka si è presentato in conferenza stampa: «Si respira un clima diverso in questa stagione. Qui mi sono sentito a casa dall’inizio. Ho incontrato il Direttore ho detto che sarei dovuto tornare. Marino è il vero fuoriclasse».

«Alla Nazionale ci penso. Ma arriverà se faró bene qui con l’Udinese. Mi sento bene e per scendere in campo non ci metteró tanto tempo. Tudor? Smentisco litigi con l’allenatore di fine anno».